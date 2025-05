Natureza foi meu santuário durante tratamento do câncer, diz princesa britânica Kate

LONDRES (Reuters) - Kate, a princesa de Gales do Reino Unido, disse que a natureza foi seu santuário durante o último ano em que se submeteu à quimioterapia preventiva contra o câncer.

Em um vídeo publicado no X, que apresentava imagens dela e do marido, o herdeiro do trono príncipe William, além de imagens da paisagem britânica, Kate falou sobre a importância do mundo natural para ela.

"No último ano, a natureza foi meu santuário", disse ela no vídeo lançado para marcar a Semana de Conscientização sobre Saúde Mental, uma importante questão de campanha para o casal. "A capacidade do mundo natural de nos inspirar, nos nutrir e nos ajudar a curar e crescer é ilimitada e tem sido compreendida há gerações."