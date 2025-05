Coalizão de Hollywood pede a Trump que considere incentivos fiscais

(Reuters) - Uma coalizão de sindicatos e associações da indústria cinematográfica norte-americana, com a participação do ator veterano Jon Voight, pediu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que considere a implementação de incentivos fiscais em seu esforço para promover produções cinematográficas nacionais, de acordo com uma carta vista pela Reuters nesta segunda-feira.

Além de Voight, a carta foi assinada por Sylvester Stallone e pelo presidente geral do sindicato Teamsters, Sean O'Brien, entre outros. Eles pedem que Trump apoie a inclusão de três medidas fiscais favoráveis ao cinema em um pacote de reconciliação que está sendo elaborado no Congresso.

Voight e Stallone também foram nomeados por Trump como embaixadores especiais em Hollywood para fortalecer o setor e trazer a produção cinematográfica de volta ao país.