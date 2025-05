Cinema australiano pede que Mel Gibson o "salve" das tarifas de filmes de Trump

CINEMA AUSTRALIANO EM RISCO

Desde que as primeiras sequências de "Guerra nas Estrelas" e "Matrix" foram filmadas em Sydney no início dos anos 2000, com o dólar australiano perto de uma baixa recorde em relação ao dólar norte-americano, o setor cinematográfico da Austrália se envolveu com Hollywood.

Os gastos internacionais com produções cinematográficas e televisivas na Austrália responderam por cerca de metade dos gastos totais de A$1,7 bilhão do setor em 2024, segundo a Screen Australia, um órgão do governo. A Screen Australia observou que o número geral caiu 29% em relação ao ano anterior, em parte devido à greve dos roteiristas de Hollywood.

"As tarifas de 100% seriam devastadoras para o setor cinematográfico australiano... Estamos falando de muitos empregos (perdidos), é difícil quantificar", afirmou Carnell, acrescentando que o negócio cinematográfico da Austrália nos EUA vale cerca de A$1 bilhão. "As pessoas estão dizendo: 'como eles puderam fazer isso? É tão estúpido'."

Carnell disse que, se os estúdios de Hollywood gastarem mais para filmar todos os filmes nos EUA, "seus custos aumentariam e, portanto, os custos para os consumidores, para as pessoas que assistem aos filmes, também aumentariam".

Kate Marks, presidente-executiva da Ausfilm, que conecta estúdios internacionais com a Austrália, afirmou que os EUA têm um "histórico longo e mutuamente benéfico" de colaboração em filmes com a Austrália.