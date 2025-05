Jurados dizem ter visto vídeo de suposto espancamento de Sean "Diddy" Combs e ouvido piadas sobre óleo para bebê

Esta semana, o juiz distrital Arun Subramanian, em Manhattan, está interrogando os possíveis jurados um a um, em um processo conhecido como "voir dire", em uma tentativa de formar um painel de 12 jurados e seis suplentes que possam ser justos e imparciais com ambos os lados, apesar da grande cobertura da mídia sobre o caso até o momento.

Com Combs olhando, usando óculos escuros e ostentando um cavanhaque grisalho, um jurado disse que tinha visto um vídeo no noticiário que mostrava Combs supostamente agredindo alguém em um hotel. Subramanian decidiu que aquele jurado, chamado de jurado nº 5, estava qualificado para o painel depois que ele garantiu ao juiz que seria uma "lousa em branco ao entrar neste tribunal".

Um jurado em potencial foi dispensado depois de escrever em um questionário de triagem na semana passada que uma imagem estática que ele havia visto abaixo de uma manchete de jornal de uma mulher no chão em um corredor de hotel e Combs perto dela "poderia ser uma prova condenatória".

No ano passado, a CNN exibiu imagens de câmeras de vigilância do que disse ser um incidente de 2016 em que Combs teria atacado sua ex-namorada, a cantora de R&B Casandra Ventura, no corredor de um hotel de Los Angeles. Combs pediu desculpas depois que a filmagem foi ao ar.

O júri será anônimo, o que frequentemente acontece em julgamentos de grande visibilidade, nos quais os jurados podem sofrer ameaças ou assédio se suas identidades forem conhecidas. O objetivo de Subramanian no "voir dire" é escolher 45 jurados em potencial que sejam qualificados para servir, e os advogados de ambos os lados terão a oportunidade de dispensar os jurados sem declarar um motivo.

Os promotores disseram que o incidente retratado no vídeo de vigilância do hotel era uma prova de como Combs usou a força e as ameaças durante um período de duas décadas para coagir as mulheres a participarem de performances sexuais de dias inteiros, com uso de drogas e profissionais do sexo, que o magnata chamava de "Freak Offs".