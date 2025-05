Polícia frustra plano de atentado contra show lotado de Lady Gaga no Rio

As investigações começaram após o órgão de inteligência da prefeitura do Rio ter recebido uma denúncia anônima em 28 de abril sobre o incentivo na plataforma para os ataques que deveriam ocorrer no show. As suspeitas foram confirmadas e logo em seguida autoridades federais entraram no caso também, conforme informações obtidas pela Reuters com pessoas com conhecimento direto do caso.

Um homem descrito como o líder do grupo foi preso no Rio Grande do Sul por porte ilegal de arma de fogo, enquanto um adolescente no Rio de Janeiro foi detido por armazenar pornografia infantil.

As autoridades cumpriram mais de uma dúzia de mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e São Paulo.

(Reportagem de Marcela Ayres, em Brasília; reportagem adicional de Rodrigo Viga Gaier, no Rio de Janeiro)