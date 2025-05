Príncipe Harry quer se reconciliar com realeza, mas não está falando com rei Charles

LONDRES (Reuters) - O príncipe Harry disse nesta sexta-feira que deseja se reconciliar com a família real britânica, mas que seu pai, o rei Charles, não falaria com ele por causa de uma disputa sobre sua segurança e que ele não sabia quanto tempo o monarca, que tem câncer, viveria.

Horas depois de perder uma batalha judicial com o governo britânico sobre sua proteção policial, Harry deu uma entrevista emocionada à BBC, na qual disse que não achava que conseguiria trazer sua família de volta ao Reino Unido.

"Eu adoraria me reconciliar com minha família", disse Harry. "A vida é preciosa. Não sei quanto tempo meu pai ainda tem. Ele não quer falar comigo por causa dessa questão de segurança, mas seria bom me reconciliar."