Beyoncé dá pontapé inicial em sua turnê "Cowboy Carter"

Para seu cover do clássico de Dolly Parton "Jolene", Beyoncé sentou-se em uma ferradura iluminada que flutuava sobre a multidão. Ela montou um touro mecânico dourado para "Tyrant" e voou pelo ar em um carro vermelho segurando uma bandeira norte-americana para "16 Carriages".

A filha de 13 anos de Beyoncé, Blue Ivy Carter, juntou-se aos dançarinos de apoio em várias músicas, incluindo "Ya Ya" e "America Has a Problem". Ela desfilou por uma longa passarela para liderar uma dança de "Deja Vu", balançando o cabelo ao se virar para voltar.

Rumi Carter, de 7 anos, apareceu no palco enquanto Beyoncé cantava a canção de ninar "Protector". Ela acenou com as duas mãos para o público e se virou para dar um abraço em sua mãe.

"Cowboy Carter" rendeu a Beyoncé seu primeiro Grammy de álbum do ano em fevereiro. Ele foi visto por especialistas e fãs como uma reivindicação e homenagem a um legado negligenciado dos negros norte-americanos na música e na cultura country.

"Quero agradecer a todos aqueles que vieram antes de mim e que me permitiram estar neste palco hoje", disse Beyoncé no show de segunda-feira. "Quero agradecer a vocês, meus fãs, por me permitirem fazer esse álbum. Obrigada por me darem a liberdade criativa para me desafiar."

Beyoncé também apresentou sucessos como "Formation", "Cuff It" e "Crazy in Love", de álbuns anteriores.