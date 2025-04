Advogados de Sean "Diddy" Combs buscam jurados imparciais em meio à intensa cobertura da mídia

Centenas de moradores de Nova York que foram convocados para o júri chegarão ao tribunal federal esta semana para preencher questionários perguntando o que já sabem sobre o caso. Este é o primeiro passo para a formação de um painel de 12 jurados e seis suplentes que determinará o destino de Combs após um julgamento que deve durar de oito a dez semanas.

Embora o juiz e os advogados de ambas as partes saibam os nomes dos jurados, suas identidades não serão divulgadas ao público. Júris anônimos não são o padrão no sistema de justiça criminal dos EUA, mas são frequentemente usados em julgamentos de alto perfil para proteger os jurados de possíveis assédios ou ameaças.

Combs é acusado de forçar mulheres a participar de elaboradas performances sexuais com homens profissionais do sexo ao longo de duas décadas. Ele se declarou inocente, e seus advogados argumentaram que os atos sexuais descritos pelos promotores foram consensuais.

Combs está sob os holofotes há décadas e é conhecido por fundar a Bad Boy Records, transformar artistas como Notorious B.I.G. e Usher em estrelas, e viver um estilo de vida luxuoso, digno de uma celebridade cujo patrimônio líquido foi estimado pela Forbes em mais de US$1 bilhão em 2022.

Sua queda desde que foi indiciado em setembro passado foi amplamente documentada, inclusive em vários documentários e podcasts, como a minissérie "The Fall of Diddy", do Max, e o podcast "The Trial of Diddy", do Daily Mail.

A saturação da mídia pode deixar muitos jurados em potencial com a impressão de que ele provavelmente é culpado, disse Christina Marinakis, consultora de júri.