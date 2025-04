"Ladrões vovôs" serão julgados em Paris por roubo de joias de Kim Kardashian

Os suspeitos, usando máscaras de esqui e roupas com marcas da polícia, amarraram Kardashian no quarto da suíte de luxo, antes de fugirem com um anel de noivado de US$4 milhões dado a ela por seu então marido, o rapper Kanye West (agora conhecido como Ye), e outras joias, de acordo com os investigadores.

O assalto deixou Kardashian, cujo guarda-costas havia acompanhado sua irmã Kourtney a uma boate na noite do roubo, muito abalada, mas sem ferimentos.

"Eles estavam gritando comigo em francês", lembrou Kardashian em uma entrevista a David Letterman em 2020. "Eles não paravam de dizer 'o anel, o anel'".

"Fiquei olhando para o concierge", disse ela. "Eu pensava: 'será que vamos morrer? Apenas diga a eles que tenho filhos, que tenho bebês... Tenho que ir para casa'".

A equipe jurídica de Kardashian afirmou que ela não faria comentários antes do julgamento.

No total, 10 pessoas serão julgadas pelo tribunal criminal. Cinco delas enfrentam acusações de roubo à mão armada e sequestro. Os outros são acusados de cumplicidade no assalto ou de posse não autorizada de arma.