Esqueça o filme: Vaticano está se preparando para o verdadeiro "Conclave"

Por Alvise Armellini

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - Enquanto o Vaticano se prepara para a reunião secreta dos cardeais que escolherão o sucessor do papa Francisco, esqueça -- até certo ponto -- o que você pode ter aprendido com "Conclave", o filme de sucesso do ano passado que retrata jogos de poder de alto nível e traições entre os clérigos de manto vermelho.

O conclave dos chamados "Príncipes da Igreja", que elegerá um novo papa, deve começar em algum momento entre 6 e 11 de maio. Ele se seguirá ao funeral de Francisco no sábado e a consultas mais amplas entre os cardeais, conhecidas como congregações gerais.