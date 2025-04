Conclave papal acontecerá na majestosa Capela Sistina

* Mais de 20 anos depois, Michelangelo foi contratado para pintar o imponente "Juízo Final" na parede atrás do altar, inaugurado em 1541.

* Michelangelo foi imediatamente acusado de imoralidade e obscenidade por representar figuras nuas em uma igreja. Após sua morte, foi aprovada uma lei para cobrir os órgãos genitais com "calças de pudor", acrescentadas por um aprendiz.

* As paredes laterais são decoradas por outros artistas, incluindo Pietro Perugino, Sandro Botticelli e Domenico Ghirlandaio.

* De 1980 a 1994, especialistas conduziram um dos projetos de restauração de arte mais ambiciosos do mundo, removendo séculos de sujeira e fuligem acumuladas que haviam escurecido os afrescos. Os resultados dividiram especialistas e amadores, com alguns criticando as cores deslumbrantes como muito brilhantes.

* A Capela Sistina foi usada pela primeira vez para um conclave após a morte de Sisto 4º em 1484. Vários conclaves foram realizados em outros lugares, incluindo vários no Século 19 no Palácio do Quirinal, antigo palácio de verão dos papas e agora residência oficial do presidente italiano.

* Cerca de 6,8 milhões de pessoas visitaram o Museu do Vaticano, que inclui a Capela Sistina, em 2023 -- o segundo museu mais visitado do mundo depois do Louvre, de acordo com o site de dados Statista.com.