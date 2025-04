Rei Charles e rainha Camilla cumprimentam a multidão após cerimônia de Páscoa em Windsor

LONDRES (Reuters) - O rei britânico Charles e a rainha Camilla cumprimentaram brevemente espectadores após uma celebração de Páscoa na Capela de São Jorge, em Windsor, um evento importante no calendário do monarca, que é o governador supremo da Igreja da Inglaterra.

Charles e Camilla, que usava um chapéu e vestido azul claro, estavam acompanhados pelos príncipes Andrew e Edward, a princesa real Anne e outros membros da família na capela do século XV, localizada no terreno do Castelo de Windsor.

Na quinta-feira, o rei britânico usou sua mensagem anual de Páscoa para refletir sobre a guerra, o sofrimento humano e o heroísmo daqueles que arriscam suas vidas para ajudar os outros.