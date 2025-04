Drake ataca show de Lamar no Super Bowl em processo contra Universal Music

Por Jonathan Stempel

NOVA YORK (Reuters) - Drake ampliou seu processo por difamação contra a gravadora Universal Music, afirmando que mais pessoas foram levadas a acreditar que ele era um pedófilo depois que o rapper Kendrick Lamar cantou "Not Like Us" durante o show do intervalo do Super Bowl e no Grammy Awards.

Em uma petição apresentada na noite de quarta-feira contra a sua antiga gravadora e promotora do hit de Lamar, Drake disse que as apresentações levaram a mais ameaças contra ele e sua família ao levar a faixa a mais ouvintes.