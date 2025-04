Dior apresenta coleção de outono nos jardins de antigo templo de Kyoto

Por Irene Wang

KYOTO, Japão (Reuters) - A diretora criativa da Dior, Maria Grazia Chiuri, apresentou nesta terça-feira sua coleção de outono com estilos soltos e minimalistas no jardim do Templo Toji, em Kyoto.

Modelos desfilaram por um largo caminho de seixos e por uma passarela exibindo longos sobretudos e vestidos, em sua maioria de cores sombrias, alguns transpassados no peito no estilo quimono.