Mario Vargas Llosa, escritor peruano ganhador do prêmio Nobel, morre aos 89 anos

Seus livros frequentemente examinavam as relações perturbadoras entre líderes e seus súditos. "A Festa do Bode" (2000) detalha o regime brutal do ditador da República Dominicana Rafael Trujillo, enquanto "A Guerra do Fim do Mundo" (1981) conta a história real de um pregador fanático cujo rebanho morre em uma guerra mortal com o Exército brasileiro na década de 1890.

"Seu gênio intelectual e sua vastíssima obra permanecerão como legado eterno para as gerações futuras", disse a presidente do Peru, Dina Boluarte, em um post no X, chamando-o de "ilustre peruano de todos os tempos".

ROMANCES ALIMENTADOS PELA EXPERIÊNCIA

Nascido de pais de classe média em Arequipa, Peru, em 28 de março de 1936, Vargas Llosa frequentemente se baseava em sua experiência pessoal e em sua família, às vezes inserindo personagens baseados em sua própria vida em seus contos.

Seu aclamado romance de estreia, "A Cidade e os Cães" (1963), foi vagamente baseado em sua vida adolescente como cadete em uma academia militar em Lima, enquanto seu livro de memórias de 1993, "Um Peixe na Água", concentrou-se em sua candidatura presidencial de 1990.

Outras obras expressaram profunda preocupação com seu país. "O Contador de Histórias" (1987) trata do choque entre as culturas indígena e europeia no Peru, enquanto "Morte nos Andes" (1993) relata os anos assombrosos do movimento guerrilheiro Sendero Luminoso.