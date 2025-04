Lisa e Jennie, do grupo de K-pop Blackpink, estreiam shows solo no festival Coachella

Outras apresentações de K-pop no Coachella incluíram o ENHYPEN, um grupo masculino sul-coreano com sete integrantes, que se apresentou no sábado, e o XG, acrônimo de Xtraordinary Girls, um grupo feminino japonês baseado na Coreia do Sul, atrações do domingo.

Sinalizando o crescente interesse dos Estados Unidos pelo K-pop nos últimos anos, o Blackpink fez história no Coachella duas vezes -- em 2019 como o primeiro grupo de K-pop liderado por mulheres a se apresentar no festival, e novamente em 2023, como o primeiro headliner de K-pop da história.

Começando com o trio de hip-hop Epik High em 2016, o Coachella tem trazido mais artistas coreanos para o cenário do festival, incluindo Aespa, alguns membros do DPR (Dream Perfect Regime), LE SSERAFIM, ATEEZ e The Rose.

"Alter Ego" é o primeiro álbum de estúdio solo de Lisa desde que a cantora tailandesa deixou a YG Entertainment em 2023, juntando-se à RCA Records, uma subsidiária da Sony Music.

A cantora de 28 anos continuará gravando para a Interscope como parte do Blackpink, junto com suas colegas Jennie, Rosé e Jisoo.

O álbum tem 15 faixas que incorporam os gêneros hip-hop, electropop e trap e conta com a participação dos cantores Raye, Doja Cat, Tyla, Rosalía, Future e Megan Thee Stallion.