Katy Perry é lançada ao espaço com tripulação só de mulheres em foguete da Blue Origin

(Reuters) - A estrela pop Katy Perry e outras cinco mulheres foram lançadas ao espaço em um foguete da Blue Origin e retornaram à Terra com sucesso nesta segunda-feira, marcando o primeiro voo espacial exclusivamente feminino em mais de 60 anos.

A tripulação decolou em um foguete New Shepard do Texas às 9h31 (10h31 de Brasília) e viajou até o limite do espaço, onde passou por um breve período de ausência de gravidade antes de retornar à Terra em um voo que durou cerca de 11 minutos, de acordo com uma transmissão ao vivo da Blue Origin, empresa espacial fundada pelo bilionário Jeff Bezos.

A tripulação de seis pessoas também incluiu a noiva de Bezos, Lauren Sánchez, a apresentadora da CBS Gayle King, a ex-cientista de foguetes da Nasa Aisha Bowe, a cientista Amanda Nguyen e a produtora de filmes Kerianne Flynn.