DJ Alok teme retirada de visto de artistas internacionais nos EUA

"Foi muito desafiador. Estou acostumado a fazer muitas coisas malucas nos shows, me integrando muito com novas tecnologias, mas esse com certeza foi o mais difícil", disse Alok.

"Estamos lidando com tecnologia humana e sincronização. Mas também é algo lindo porque, uma vez conectados na mesma sinergia, no mesmo propósito, podemos fazer coisas extraordinárias", acrescentou, observando o desejo de manter o desempenho humano em vez de depender demais da inteligência artificial.

"A arte é feita pela alma", disse Alok, acrescentando posteriormente sua admiração por sua artista convidada, a cantora norte-americana Ava Max.

Alok é mais conhecido por seu single de 2016, "Hear Me Now", e por seu álbum de 2024, "The Future is Ancestral", que apresenta nove faixas dançantes misturadas com canções indígenas, algumas das quais são cantadas há séculos por tribos brasileiras.

