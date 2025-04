Lady Gaga traz Mayhem para público do Coachella

Lady Gaga, um ícone LGBTQ+ que carinhosamente chama seus fãs de "pequenos monstros", é conhecida por seu ativismo na comunidade e por ser assumidamente bissexual.

Alguns homens na plateia se abraçaram e se beijaram, gritando seu amor pela mulher de 39 anos.

Sua música de 2011, "Born This Way", foi apelidada de "hino gay", dando origem à Born This Way Foundation, com o objetivo de acabar com o "bullying e promover a conscientização sobre saúde mental, principalmente na comunidade LGBTQ+".

A cantora, compositora e atriz é conhecida pela música pop animada que incorpora electropop, dance, rock, house, jazz e gêneros experimentais.

Ela deve realizar uma série de shows em sua turnê MAYHEM Ball de 2025 para seu álbum "Mayhem".

"Mayhem" alcançou o primeiro lugar na parada Billboard 200, tornando-se seu sétimo álbum a liderar as paradas. Também estreou em primeiro lugar na parada de álbuns do Reino Unido.