Príncipe Harry se reúne com vítimas da guerra na Ucrânia

LONDRES (Reuters) - O príncipe britânico Harry se encontrou com vítimas da guerra na Ucrânia como parte de seu trabalho com veteranos feridos, informou um porta-voz nesta quinta-feira.

Harry, que serviu por 10 anos no Exército britânico, visitou o Superhumans Center, uma clínica ortopédica localizada na cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia, que oferece cuidados e reabilitação para militares e civis feridos.

O duque de Sussex, que atualmente vive na Califórnia com sua esposa Meghan e os dois filhos do casal, esteve em Londres nesta semana devido a um processo judicial relacionado a mudanças em sua segurança no Reino Unido. Harry se afastou de seus deveres reais em 2020.