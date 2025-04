Kleber Mendonça Filho se junta a Wes Anderson e Ari Aster na corrida pela Palma de Ouro em Cannes

A atriz francesa e vencedora do Oscar Juliette Binoche é quem lidera o júri deste ano. A abertura do evento ficará com o filme francês "Leave One Day", da diretora Amelie Bonnin.

O mercado cinematográfico acompanha de perto o festival repleto de glamour, onde os principais concorrentes costumam disputar o Oscar no final do ano. O vencedor de 2024 da maior honraria do festival, "Anora", levou para casa cinco Oscars, incluindo de melhor filme, enquanto "Emilia Pérez" e "A Substância" também foram saudados em Cannes.

"O que aconteceu com 'A Substância' foi incrível. E isso talvez seja o que você pode mencionar como o poder de Cannes. E sabemos que temos algum poder e damos esse poder ao artista", disse o presidente do festival, Thierry Fremaux, à Reuters, depois de anunciar a seleção oficial nesta quinta-feira.

A competição, composta por 19 filmes, conta com rostos que retornam a Cannes, incluindo Anderson, que está trazendo "O Esquema Fenício" dois anos depois de "Asteroid City", bem como a diretora francesa e vencedora anterior da Palma de Ouro, Julia Ducournau, com seu mais recente filme, "Alpha".

Richard Linklater, com "New Wave"; Joachim Trier, com "Sentimental Value"; e os consagrados irmãos Dardenne, da Bélgica, com "Young Mothers" também estão na lista de concorrentes.

O diretor russo Kirill Serebrennikov está de volta, um ano depois de seu longa sobre o escritor e poeta russo Eduard Limonov, com um novo filme sobre o médico nazista Josef Mengele, enquanto o premiado diretor iraniano Jafar Panahi concorre com "A Simple Accident".