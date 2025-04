Viola Davis celebra papel como presidente dos EUA no filme "G20"

"Sempre que ela prendia alguém, dizia: 'Você está presa, querido!', e eu dizia: 'Meu Deus! Oh, meu Deus!" e ela jogava os homens das sacadas", disse Davis à Reuters.

"Quando você vê isso, você pode acreditar. Quando você vê, você pode se ver nisso e há algo sobre ver isso que força você a se ver", acrescentou.

"G20", que chega ao Amazon Prime Video na quinta-feira, é dirigido pela diretora mexicana Patricia Riggen e acompanha a personagem de Davis, a presidente dos EUA Danielle Sutton, que protege sua família e outros líderes mundiais quando uma cúpula do G20 na Cidade do Cabo, África do Sul, é infiltrada por terroristas.

O filme também é estrelado por Anthony Anderson como o marido de Danielle Derek Sutton, a atriz de "black-ish" Marsai Martin como sua filha Serena Sutton e Christopher Farrar como seu filho Demetrius Sutton.

Davis solicitou especificamente que Anderson interpretasse seu marido no filme por causa do vínculo estreito entre eles.

"Sempre tivemos um ótimo relacionamento, apenas na mesma rede, viajando nos mesmos círculos, tendo os mesmos amigos", disse Anderson.