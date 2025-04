Advogada de príncipe Harry diz que sua "vida está em jogo" no último dia do recurso de segurança do Reino Unido

Por Sam Tobin

LONDRES (Reuters) - A advogada do príncipe Harry alertou que sua "vida está em risco" após mudanças em sua segurança decorrentes do afastamento dos deveres reais. A declaração foi dada durante o retorno do príncipe aos Tribunais Reais de Justiça de Londres na quarta-feira, para sua apelação sobre as mudanças em sua proteção no Reino Unido.

Harry, filho mais novo do rei Charles, está tentando anular uma decisão do Ministério do Interior - responsável pelo policiamento no país - que decidiu em 2020 que ele não receberia automaticamente segurança policial pessoal enquanto estivesse no Reino Unido.