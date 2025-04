Filme britânico "The Ballad of Wallis Island" constrói história sobre laços humanos

"Estamos confiantes de que as pessoas realmente investirão nessa história", acrescentou Basden.

"The Ballad of Wallis Island", distribuído pela Focus Features, chegou aos cinemas norte-americanos em 28 de março.

As origens do filme remontam a 2007, quando a dupla de comediantes Tim Key, conhecido por trabalhar com a personalidade da comédia britânica Alan Partridge, e Tom Basden, que estrelou a série "After Life", escreveu, produziu e estrelou o curta-metragem "The One and Only Herb McGwyer Plays Wallis Island", no qual "The Ballad of Wallis Island" se baseia.

O curta foi indicado ao Bafta e ganhou o prêmio de melhor curta britânico no Festival Internacional de Cinema de Edimburgo.

Tanto o curta quanto o longa-metragem têm o mesmo enredo, seguindo o cantor folk envelhecido Herb McGwyer, interpretado por Tom Basden, que recebe uma enorme soma de dinheiro para fazer um show único em uma remota ilha galesa.

No entanto, quando Herb chega ao show, ele descobre que está se apresentando apenas para um homem, um ganhador da loteria chamado Charles, interpretado por Tim Key.