Advogada do príncipe Harry diz em tribunal que decisão sobre segurança dele no Reino Unido é "injustificada"

Por Michael Holden

LONDRES (Reuters) - O príncipe Harry fez uma rara aparição pública no Reino Unido, nesta terça-feira, na Royal Courts of Justice de Londres, para enfrentar o governo sobre a mudança feita em sua segurança depois que ele se afastou dos deveres da realeza, o que sua advogada classificou como injustificada.

Harry, filho mais novo do rei Charles, está tentando anular uma decisão do Home Office -- ministério responsável pelo policiamento -- que decidiu em fevereiro de 2020 que ele não receberia automaticamente segurança policial pessoal enquanto estivesse no Reino Unido.