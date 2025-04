Série "Adolescência" expõe problema global da violência entre adolescentes

A polícia portuguesa produziu um guia para os pais para explicar o significado oculto dos emojis usados pelos jovens -- um componente do enredo da série. O Sydney Morning Herald produziu um guia sobre como conversar com as crianças de forma mais eficaz do que os pais da série.

A polícia britânica pediu aos pais que procurem sinais de que seus filhos podem estar sendo radicalizados online, usando dados que mostram que 60% das referências ao seu sistema de prevenção de terrorismo vieram de pessoas com 17 anos ou menos para destacar a escala do problema mais amplo.

"Adolescência" chegou à casa do primeiro-ministro britânico Keir Starmer, que a assistiu com seu filho e sua filha adolescentes.

"Isso atingiu em casa com força", disse Starmer em um comunicado, apoiando um esquema para disponibilizar a série em escolas de todo o país e incentivando uma conversa nacional sobre as questões levantadas.

"Esse não é um desafio para o qual os políticos podem simplesmente legislar. Acredite em mim, se eu pudesse puxar uma alavanca para resolvê-lo, eu o faria."