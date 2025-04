Terceiro filme de 'Avatar' apresentará novos adversários em Pandora

Cameron fez comentários por vídeo na convenção CinemaCon de proprietários de cinemas em Las Vegas. A família Sully "é realmente colocada à prova" no novo filme, disse Cameron da Nova Zelândia, onde está terminando o trabalho no filme.

"Eles enfrentam não apenas os invasores humanos, mas também novos adversários - o povo Ash", disse ele.

"Estou enviando um rolo para dar uma amostra do espetáculo e do aumento da alma e do coração emocional", acrescentou Cameron.

Os operadores de cinema estão ansiosos para exibir o próximo "Avatar" O primeiro filme é o maior sucesso de bilheteria de todos os tempos, enquanto a segunda parte está em terceiro lugar. "Vingadores: Ultimato" está entre os dois.

Até agora, este ano, as vendas gerais de ingressos de cinema nos Estados Unidos e no Canadá estão 11% abaixo do ano passado.

"Espero que esse filme possa dar uma injeção de ânimo nos proprietários de cinemas", disse Cameron. "Ainda estamos lutando após o golpe duplo da pandemia e do streaming."