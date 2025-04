Mel Gibson tem direito de possuir arma restaurado pelo Departamento de Justiça, diz NYT

Gibson foi condenado por um juiz da Califórnia a três anos de liberdade condicional há 14 anos por ter batido em sua então namorada. Gibson não contestou a acusação como parte de um acordo para evitar a prisão.

Um representante de Gibson disse que ele não tinha comentários imediatos. O Departamento de Justiça não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. A Casa Branca encaminhou um pedido de comentário ao Departamento de Justiça.

O Times relatou que a questão dos direitos de Gibson sobre armas causou conflitos no Departamento de Justiça porque Elizabeth Oyer, advogada de perdão do departamento, recusou-se no mês passado a concordar em restaurar o direito do ator de possuir arma. Ela foi demitida no dia seguinte.

Trump, poucos dias antes de sua posse em janeiro, nomeou Gibson, juntamente com os atores Sylvester Stallone e Jon Voight, como "embaixadores especiais" de Hollywood.

