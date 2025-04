Ryan Gosling, Halle Berry e outros astros revelam expansão da Amazon no cinema

"Estamos comprometidos em fazer isso a longo prazo", disse Mike Hopkins, chefe da Prime Video e da Amazon MGM Studios. "Quando a Amazon se compromete com algo, tendemos a fazer isso em grande escala."

Os proprietários de cinemas deram as boas-vindas à Amazon em seu encontro anual, esperando que a empresa preencha o vazio deixado quando a Walt Disney assumiu o estúdio de cinema Fox em 2019. Os retornos de bilheteria nos Estados Unidos e no Canadá continuam abaixo dos níveis anteriores à pandemia.

Durante a apresentação da Amazon, Chris Pratt brincou com o público em uma cadeira usada como adereço no filme "Mercy", a história de um suspeito de assassinato que tenta provar sua inocência. Andrew Garfield e Ayo Edebiri apresentaram "After the Hunt", um thriller sobre um escândalo em campus universitário. Hemsworth e Halle Berry apresentaram seu filme de assalto "Crime 101".

Affleck subiu ao palco para promover "The Accountant 2", corrigindo o diretor Gavin O'Connor quando ele disse que o filme original estreou há nove anos.

"Já se passaram oito anos, cinco meses, duas semanas, cinco dias e 10 horas", disse Affleck, refletindo a precisão de seu personagem.

Recentemente, a Amazon assumiu o controle criativo da franquia James Bond. A empresa não forneceu nenhuma pista sobre quem será escolhido para interpretar o famoso espião britânico.