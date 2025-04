Hailey Bieber estuda vender sua marca de beleza Rhode, dizem fontes

Hayley se junta a uma lista de celebridades que recentemente buscaram lucrar com o sucesso de seus empreendimentos focados no consumidor lançados nos últimos anos.

Em 2021, a atriz Jessica Alba realizou uma oferta pública inicial bem-sucedida de seu empreendimento de bens de consumo, The Honest Company.

A Rare Beauty, da cantora Selena Gomez, também está procurando um comprador, segundo fontes próximas do assunto.

JPMorgan e Moelis se recusaram a comentar. Rhode não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário.

Hayley, que é casada com o cantor Justin Bieber e filha do ator Stephen Baldwin, é uma influenciadora com mais de 50 milhões de seguidores no Instagram.

A empresa, que recebeu o nome do meio de Hayley, Rhode, gera quase US$200 milhões em receita anual, disseram duas fontes. A marca sediada em Los Angeles, que vende produtos para a pele e maquiagem, já colaborou com empresas como Krispy Kreme para promover certos produtos.