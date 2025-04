Val Kilmer, ator de "Top Gun" e "Batman Eternamente", morre aos 65 anos, diz NYT

O ator nascido na Califórnia foi um dos protagonistas de Hollywood na década de 1990, antes que várias brigas com diretores e colegas e uma série de fracassos prejudicassem sua carreira. Com o passar dos anos, Kilmer ganhou uma reputação de temperamental, intenso, perfeccionista e, às vezes, egoísta.

"Quando algumas pessoas me criticam por ser exigente, acho que isso é um disfarce para algo que elas não fizeram bem. Acho que estão tentando se proteger", disse Kilmer ao jornal Orange County Register em 2003.

"Acredito que sou desafiador, não exigente, e não peço desculpas por isso."

Ele fez sua estreia no cinema no filme de espionagem "Top Secret! - Superconfidencial" (1984), antes de aparecer na comédia "Academia de Gênios" (1985). Em seguida, alcançou a fama como co-protagonista de Tom Cruise no grande sucesso de 1986 "Top Gun - Ases Indomáveis", interpretando o aviador Tom "Iceman" Kazansky.

Kilmer estrelou o filme de fantasia "Willow - Na Terra da Magia" (1988), do diretor Ron Howard, e casou-se com sua colega britânica Joanne Whalley, com quem teve dois filhos antes de se divorciar.

Um de seus papéis mais desafiadores foi em "The Doors" (1991), do diretor Oliver Stone, no qual interpretou Jim Morrison, o carismático e, por fim, condenado vocalista da influente banda de rock The Doors.