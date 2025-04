Rami Malek protagoniza thriller "Operação Vingança"

A refilmagem de 2025 -- cujo título em inglês é igual ao da primeira versão -- é estrelada por Malek como Charlie Heller, um decodificador da CIA com QI superior a 170, que trabalha nas profundezas de Langley e vive em uma casa de campo perfeita com sua amada esposa Sarah, interpretada por Rachel Brosnahan.

Sua vida feliz termina abruptamente quando Sarah é tomada como refém e morta durante uma viagem de negócios a Londres. Charlie, aflito, rastreia os criminosos, mas, para sua surpresa, seus superiores se recusam a tomar providências. Charlie chantageia os chefes para obter treinamento específico para missões e parte em uma caçada global para se vingar.

"Eu estava observando Daniel Craig. Eu disse: 'Como posso fazer isso? Tenho que fazer do meu jeito, e terei que fazer de uma maneira inesperada", disse Malek, que interpretou o antagonista Lyutsifer Safin em "Sem Tempo para Morrer", na pré-estreia de "Operação Vingança" em Londres nesta segunda-feira.

"Gosto de fazer personagens inesperados e imprevisíveis, interpretá-los e criá-los. E aqui está uma história com um deles no coração e no centro. Ele tem uma circunstância única em que foi colocado, e ninguém acha que ele é capaz do que acaba conseguindo. Isso é algo extremamente identificável para todos nós", disse Malek.

Malek, que também produziu o filme, disse que os temas do filme original ainda ressoam quatro décadas depois.

"Foi um filme sobre a Guerra Fria, e acho que há elementos desse período que ainda existem hoje. Portanto, acho que é uma história muito relevante. Qualquer história de oprimido é pertinente ao nosso tempo e alguém que fala a verdade ao poder como Charlie faz, é importante ter isso na tela grande de vez em quando", disse ele.