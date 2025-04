Com Kid Rock ao seu lado, Trump assina decreto contra cambistas

"Quero que os fãs tenham preços justos para os ingressos", disse Kid Rock, acrescentando que a legislação acabou sendo necessária para limitar a compra de ingressos.

O decreto instrui o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e a procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, a garantir que os cambistas estejam em total conformidade com o serviço federal da Receita, que recolhe impostos, e com outras leis aplicáveis, segundo um resumo da Casa Branca.

Também ordena que a Comissão Federal de Comércio trabalhe com o procurador dos EUA para garantir que as leis de concorrência sejam adequadamente aplicadas no setor de shows e entretenimento.

O Departamento de Justiça e dezenas de procuradores-gerais estaduais processaram a Live Nation Entertainment e sua unidade de venda de ingressos, a Ticketmaster, no ano passado, por supostamente monopolizarem os mercados do setor de shows ao vivo prejudicando artistas e fãs.

A Live Nation Entertainment emitiu um comunicado nesta segunda-feira em apoio ao decreto de Trump e o agradeceu por tentar lidar com cambistas e bots.