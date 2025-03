Ex-líder da Igreja Anglicana diz que escala de escândalo sobre abusos é "avassaladora"

Em uma entrevista à BBC, que será transmitida na íntegra no domingo, Welby disse que "a cada dia mais casos chegavam à nossa mesa que... não tinham sido tratados adequadamente (no passado)".

"Esse foi apenas mais um caso -- e sim, eu conhecia Smyth, mas foram algumas semanas absolutamente avassaladoras", disse Welby. "Foi muito difícil, estávamos tentando priorizar, mas acho que é fácil parecer defensivo em relação a isso."

"A realidade é que eu entendi errado. Como arcebispo (da Cantuária), não há desculpas", acrescentou.

A Igreja Anglicana não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre a entrevista de Welby.

Smyth se mudou para a África em 1984 e continuou a praticar abusos até perto de sua morte em 2018, segundo o relatório.

O relatório constatou que a Igreja Anglicana sabia, no mais alto nível, sobre as alegações de abuso sexual em 2013, e Welby tomou conhecimento, no mais tardar, sobre as acusações no mesmo ano, depois de se tornar Arcebispo da Cantuária.