Polícia italiana prende fã de "Breaking Bad" em operação em laboratório de metanfetamina

Os policiais entraram na propriedade em 21 de março e encontraram uma grande mesa com "uma oficina de destilação complexa" no térreo, com frascos, tubos de vidro e ampolas resistentes ao calor, iluminada por uma luz vermelha fraca.

No sótão, eles encontraram uma área onde compostos de drogas como MDMA e DMT eram misturados e preparados, além de "selos alucinógenos" -- pequenos pedaços de papel embebidos em drogas como LSD.

(Reportagem de Philippe Leroy Beaulieu)