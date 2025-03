Justiça decide que IBM deve enfrentar ação de trabalhador branco sobre metas de diversidade

"Tomadas como verdadeiras, as alegações de Dill apoiam de forma plausível a inferência de que a IBM considera de forma indevida a raça ou o gênero como um fator nas decisões empregatícias", escreveu Jarbou, que foi nomeada pelo presidente norte-americano, Donald Trump, em seu primeiro mandato.

Jarbou negou a moção da IBM para rejeitar a ação de 2024, permitindo que o caso seja levado a julgamento.

A IBM não respondeu de imediato a um pedido de comentário.

Andrew Block, do grupo conservador America First Legal, que representa Dill, disse: "Estamos ansiosos para continuar a litigar este caso e lutar por justiça em nome do nosso cliente"

Fundado por Stephen Miller, um dos principais assessores de Trump, o America First Legal tem entrado com uma série de ações e queixas alegando ilegalidade das políticas de diversidade das empresas.

Segundo Dill, a IBM tinha sistemas de cotas raciais e sexuais que orientavam as decisões de contratação e promoção, e que os bônus dos executivos eram baseados em parte no cumprimento dessas metas, dando a eles um forte incentivo para evitar homens brancos como ele.