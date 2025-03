Príncipe Harry deixa instituição de caridade africana contra Aids por disputa com líder

LONDRES (Reuters) - O príncipe britânico Harry deixou a função de patrono da Sentebale, uma instituição de caridade britânica que ele criou para ajudar jovens com HIV e AIDS em Lesoto e Botsuana, após uma disputa entre curadores e a presidente do conselho que ele chamou de "devastadora".

Harry, filho mais novo do rei Charles, foi cofundador da Sentebale em homenagem à sua mãe, a princesa Diana, em 2006, nove anos após a morte dela em um acidente de carro em Paris. Sentebale significa "forget-me-not" no idioma local de Lesoto, no sul da África.

O cofundador, príncipe Seeiso de Lesoto, bem como o conselho de curadores, juntaram-se a Harry e deixaram a Sentebale até segunda ordem depois de uma disputa com a presidente Sophie Chandauka, que denunciou os curadores à Comissão de Caridade do Reino Unido.