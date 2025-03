Rei Charles cancela visita de Estado à Santa Sé por saúde do papa

LONDRES (Reuters) - A visita de Estado do rei Charles e de sua esposa, a rainha Camilla, à Santa Sé foi adiada devido a um parecer médico que sugeriu que o papa Francisco se beneficiaria de um período prolongado de descanso, informou o Palácio de Buckingham nesta terça-feira.

A viagem da realeza britânica à Santa Sé estava programada para começar em 7 de abril, com uma reunião com o papa Francisco no dia seguinte. Sua viagem subsequente à Itália seguirá conforme programado.

"Suas majestades enviam ao papa os melhores votos para sua convalescença e esperam visitá-lo na Santa Sé, assim que ele se recuperar", informou a declaração do palácio.