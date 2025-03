Depardieu admite no tribunal ter agarrado uma mulher pelos quadris, mas nega agressão

"Eu agarrei os quadris dela", disse Depardieu, admitindo ter tido contato físico com a decoradora de cenários Amelie K. pela primeira vez e dizendo que não havia contado à polícia sobre isso quando foi interrogado.

Mas ele acrescentou: "Eu agarrei o quadril dela para não escorregar porque estava muito irritado com ela, com o calor, era uma sexta-feira no final das filmagens, eu estava muito cansado".

Parecendo às vezes confuso e muitas vezes desviando do assunto, Depardieu, sentado em uma cadeira enquanto falava no tribunal, disse que tinha ficado chateado com a demandante Amelie K. por causa do trabalho dela. Ele disse que ela estava indo mal e a acusou de ter ficado chocada com isso.

"Não vejo por que eu apalparia uma mulher", disse ele ao tribunal, acrescentando que estava tão acima do peso na época que algumas das coisas de que é acusado -- como prender Amelie K. entre suas pernas -- teriam sido impossíveis.

Os comentários grosseiros que ele fez na época não foram dirigidos a ela pessoalmente, disse Depardieu, mas relacionados ao seu trabalho.

Se for considerado culpado, Depardieu poderá enfrentar uma sentença de até cinco anos de prisão e uma multa de 75.000 euros.