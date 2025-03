Ator Gerard Depardieu é julgado por alegações de abuso sexual

O julgamento, que deverá durar até três dias, deveria ter sido realizado em outubro, mas foi adiado devido à saúde debilitada de Depardieu.

Depardieu, com a mão no ombro de seu advogado, passou calmamente pelos repórteres, olhando diretamente para as câmeras sem dizer uma palavra, antes de entrar na sala do tribunal e conversar com alguns atores presentes.

Seu advogado, Jeremie Assous, disse aos repórteres que as acusações são falsas e baseadas em mentiras.

"A verdade está do nosso lado", disse ele.

Os promotores alegam que as agressões contra duas mulheres -- cujas identidades completas não foram reveladas -- ocorreram durante as filmagens em 2021 de "Les Volets Verts".

Eles acusam Depardieu de apalpar uma das mulheres no set de filmagem, puxando-a em sua direção e prendendo-a com suas pernas antes de tocar sua cintura, quadris e seios enquanto dizia palavras obscenas. Três pessoas testemunharam a cena, segundo os promotores.