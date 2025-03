Cinemas apostam em Tom Cruise, Superman e "Avatar" para impulsionar bilheterias

As receitas de bilheteria totalizaram US$8,6 bilhões no ano passado nos Estados Unidos e no Canadá, 25% abaixo dos patamares pré-pandêmicos, de US$ 11,4 bilhões, em 2019.

O setor cinematográfico foi novamente prejudicado em 2023, quando os atores roteiristas de Hollywood entraram em greve.

"Essa matriz complexa de produção de filmes, em que todos querem os melhores talentos, os melhores atores e os melhores cenários, leva muito tempo para voltar a funcionar", disse Tim Richards, fundador e presidente-executivo da Vue Cinemas, da Europa. "2025 vai sentir a ponta final disso."

Os principais nomes do setor de cinema se reunirão na convenção anual CinemaCon, em Las Vegas, no início do próximo mês, para falar sobre a situação do setor.

A conferência atrai executivos de estúdios de Hollywood e operadores de multiplex, como AMC Entertainment, Cinemark e Cineworld, bem como proprietários de cinemas individuais em cidades pequenas.

No Oscar deste mês, o cineasta de "Anora" e vencedor do prêmio de melhor diretor, Sean Baker, deu um "grito de guerra" para que cineastas, distribuidores e público apoiem os cinemas.