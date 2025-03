Gérard Depardieu enfrenta julgamento após acusação de agressão sexual

Os promotores afirmam que as agressões ocorreram durante as filmagens em 2021 de "Les Volets Verts".

Eles acusam Depardieu de apalpar uma das mulheres no set de filmagem, puxando-a para si e prendendo-a com suas pernas antes de tocar sua cintura, quadris e seios enquanto dizia palavras obscenas. Três pessoas testemunharam a cena, segundo os promotores.

Eles dizem que a segunda mulher foi apalpada por Depardieu no set e na rua.

As identidades das mulheres não foram reveladas. As supostas agressões ocorreram enquanto Depardieu estava sob investigação formal por acusações de estupro de uma jovem atriz em 2018. Um julgamento foi solicitado pelos promotores do caso.

A advogada de uma das mulheres disse à Reuters que sua cliente estava com medo de se apresentar contra Depardieu. "Há um medo, porque ele é um gigante do cinema", declarou Carine Durrieu-Diebolt. "É uma luta entre Davi e Golias e elas têm medo de retaliação, pois todos trabalham no cinema, mas em um nível muito inferior ao de Depardieu."

A defesa da segunda reclamante não respondeu aos pedidos de comentário da Reuters.