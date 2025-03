Museu do Chipre exibe raros tesouros religiosos recuperados após saques

Muitas das peças expostas foram saqueadas por contrabandistas após uma invasão turca em 1974, desencadeada por um breve golpe de inspiração grega, e traficadas no mercado negro.

Ao longo dos anos, autoridades cipriotas rastrearam obstinadamente e recuperaram várias obras roubadas, colocando-as em museus que esperam ser temporários, caso um dia as negociações de paz permitam que a ilha se una novamente.

"O saque e a destruição foram em grande escala", disse o diretor do museu, Dr. Ioannis Eliades. "Calculamos que mais de 20.000 ícones foram roubados e desapareceram das igrejas."

"Ainda estamos procurando por eles."

O museu inclui mosaicos raros do início do século 6 d.C., instalados em uma reprodução de uma abside, como era a original, da Igreja de Panagia Kanakaria em Lythrangomi, no norte de Chipre.

Mesmo antes da guerra, o mosaico foi bem documentado pelos arqueólogos como uma rara obra de arte que sobreviveu à iconoclastia -- quando o uso de imagens religiosas foi proibido pelos imperadores bizantinos em toda a região.