Filme "Branca de Neve" estreia nos cinemas cercado de polêmica

Zegler, de 23 anos, alimentou parte da polêmica.

A atriz antagonizou apoiadores de Trump com uma série de stories temporários no Instagram publicados após a eleição de 2024, condenando aqueles que votaram no presidente.

"Que os apoiadores de Trump, os eleitores de Trump e o próprio Trump nunca conheçam a paz", escreveu ela, desculpando-se mais tarde por ter se deixado levar pelas emoções.

A atriz de origem israelense Gal Gadot, que interpreta a Rainha Má do filme, provocou pedidos de boicote ao filme depois de expressar apoio ao seu país natal após o ataque de 7 de outubro de 2023. Manifestantes pró-palestinos e pró-israelenses se enfrentaram na terça-feira, quando Gadot recebeu uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood.

Zegler, por sua vez, tem se manifestado sobre sua "posição pró-Palestina" no X, tendo uma visão oposta à de Gadot sobre o conflito israelense-palestino.

Diante desse cenário, a Disney restringiu o acesso a entrevistas no tapete vermelho da estreia do filme em Los Angeles, que foi transferido do Hollywood Boulevard para uma área com tendas atrás do teatro El Capitan por causa da Maratona de Los Angeles.