Receitas de música têm nova alta em 2024 com impulso de assinaturas de streaming, mostra relatório

Já as receitas de formatos físicos tiveram queda de 3,1%, para US$4,8 bilhões, após um 2023 forte. Enquanto as receitas de CDs e videoclipes caíram, o vinil marcou seu 18º ano consecutivo de crescimento, com alta de 4,6%.

"O papel essencial que a música desempenha em tantas partes de nossas vidas é evidenciado pelo crescimento contínuo da indústria global", disse a chefe-executiva da IFPI, Victoria Oakley, em um comunicado.

"Ainda há grande potencial para um maior desenvolvimento, por meio de inovação, tecnologias emergentes e investimento em artistas e nas partes em evolução do crescente ecossistema musical global."

As receitas cresceram em todas as regiões, mais aceleradamente no Oriente Médio e na África do Norte, com um avanço de 22,8%, seguida pela África Subsaariana, com 22,6%, e pela América Latina, com 22,5%.

A Europa, que responde por mais de um quarto das receitas globais de música gravada, registrou um crescimento de 8,3%. As receitas da Australásia aumentaram em 6,4%.

Os Estados Unidos e o Canadá, que representam cerca de 40% das receitas globais, tiveram um crescimento de 2,1%, enquanto a Ásia, a terceira maior região, registrou um ganho de 1,3%.