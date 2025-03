Acesso ao Cristo Redentor é reaberto após interdição parcial por morte de turista

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Os acessos por van e trem ao Complexo do Corcovado, que abriga a icônica estátua do Cristo Redentor, foram reabertos na manhã desta terça-feira depois de uma vistoria, informou a Secretaria de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro.

Os acessos tinham sido interditados na manhã de segunda, após a morte de um turista do Rio Grande do Sul no fim de semana em um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil.

Uma reunião de emergência envolvendo todos os órgãos ligados ao funcionamento do complexo foi realizada na noite de segunda-feira e algumas medidas foram acertadas.