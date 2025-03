Fãs de Liam Payne inauguram banco comemorativo em cemitério de Buenos Aires

Por Horacio Fernando Soria

BUENOS AIRES (Reuters) - Fãs do cantor britânico Liam Payne inauguraram no domingo um banco em sua homenagem no Cemitério Britânico de Buenos Aires, onde o ex-vocalista do One Direction morreu depois de cair do terceiro andar do hotel onde estava hospedado.

Os bancos em parques e espaços públicos britânicos são frequentemente dedicados a entes queridos perdidos, às vezes com inscrições pessoais, comoventes ou até mesmo engraçadas.