Cristo Redentor tem acesso parcialmente interditado após morte de turista

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Os acessos por van e trem ao Complexo do Corcovado, que abriga a icônica estátua do Cristo Redentor, foram interditados pela Secretaria de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro nesta segunda-feira após a morte de um turista no fim de semana em um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil.

A interdição aconteceu um dia após um turista do Rio Grande do Sul, de 54 anos, passar mal e morrer durante uma visita ao monumento. Familiares do homem alegaram que buscaram socorro no posto de atendimento médico do local, mas que a unidade estava fechada.