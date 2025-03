Sean "Diddy" Combs receberá nova acusação sobre "trabalho forçado"

Combs já se declarou inocente das acusações de conspiração para extorsão, tráfico sexual e transporte para prostituição.

Os promotores chamaram a nova acusação de "trabalho forçado" que Combs exigia em conexão com a conspiração de extorsão.

De acordo com o indiciamento, Combs e seus associados "mantinham o controle" sobre alguns funcionários, forçando-os a trabalhar longas horas com pouco sono, por meio do uso ou ameaças de uso de força física, danos financeiros, danos psicológicos e danos à reputação.

O advogado de defesa de Combs, Marc Agnifilo, disse que seu cliente nunca forçou ninguém a se envolver em atos sexuais contra a vontade.

Os promotores da Procuradoria dos EUA em Manhattan disseram que Combs usou seu império de negócios, incluindo sua gravadora Bad Boy Entertainment, para abusar sexualmente de mulheres entre 2004 e 2024.

Combs também enfrenta dezenas de processos civis movidos por mulheres e homens que o acusaram de agressão sexual e outras condutas impróprias. Ele negou qualquer irregularidade.