Brian Tyree Henry diz que papel na série "Ladrões de Drogas" foi como "volta para casa"

"Havia muita coisa em (Ray) que ressoava em mim. Eu vi esse homem que estava lidando com um trauma geracional, tentando encontrar uma maneira de sobreviver, tentando encontrar uma maneira de realmente ser cuidado", disse à Reuters Henry, conhecido por filmes como "Transformers: O Início", "Trem-Bala" e "Passagem", pelo qual foi indicado ao Oscar.

"Ele permitiu que eu deixasse de lado muitos dos meus fardos que eu carregava... foi definitivamente outra transição para mim... para me elevar e como lidar com minhas emoções e lidar com meu abandono, lidar com meu medo e lidar com todas essas coisas diferentes."

"E assim, Ray foi realmente a primeira vez em muito tempo que me senti como se tivesse voltado para casa. De certa forma, ele foi como uma volta para casa", completou.

No centro de "Ladrões de Drogas" está a amizade de longa data entre Ray e Manny e como eles lidam com suas dificuldades.

"A série é violenta. Há muita violência, crimes e fugas, e você tem esse homem negro e latino, já vimos esse tipo de série antes", disse Henry.

"Mas... queríamos mostrar a ternura entre esses dois, a amizade."